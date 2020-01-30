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Мир не увидит книгу Болтона - Белый дом наложил на нее вето

Мир

Джон Болтон, экс-помощник американского президента Дональда Трампа, отправленный в отставку в октябре минувшего года, написал книгу и очень рассчитывал получить за ее публикацию $2 млн от издательства Simon & Schuster.

Но, как оказалось, придется еще подождать и внести серьезные изменения в текст рукописи, которая уже готова.

Причина задержки публикации — запрет Совета нацбезопасности США:

"Книга Джона Болтона, бывшего помощника президента США по национальной безопасности содержит в себе сведения, составляющие госайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде",

— написано в официальном уведомлении СНБ США.

В наличии сведений из категории "гостайна" не уверены, но а вдруг?

"Результаты предварительного изучения манускрипта создают впечатление, что он содержит значительный объем засекреченной информации, часть которой значится под грифом "совершенно секретно". Этот манускрипт не может быть опубликован или обнародован каким-то иным образом без удаления из него данной секретной информации", — говорится в документе, под которым стоит подпись Эллен Найт, директора СНБ (цитата ТАСС).

Сама же госпожа Найт, как сообщает ИА Associated Press, утверждает, что

"СНБ продолжает изучать текст, в том числе на предмет возможного наличия той секретной информации, которую не обнаружили сразу. СНБ стремится не допустить того, чтобы вследствие публикации книги Болтона был нанесен урон национальной безопасности США".

Темы снб книга гостайна эллен найт джон болтон
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Мир не увидит книгу Болтона - Белый дом наложил на нее вето
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