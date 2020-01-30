Мир не увидит книгу Болтона - Белый дом наложил на нее вето

Джон Болтон, экс-помощник американского президента Дональда Трампа, отправленный в отставку в октябре минувшего года, написал книгу и очень рассчитывал получить за ее публикацию $2 млн от издательства Simon & Schuster.

Но, как оказалось, придется еще подождать и внести серьезные изменения в текст рукописи, которая уже готова.

Причина задержки публикации — запрет Совета нацбезопасности США:

"Книга Джона Болтона, бывшего помощника президента США по национальной безопасности содержит в себе сведения, составляющие госайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде",

— написано в официальном уведомлении СНБ США.

В наличии сведений из категории "гостайна" не уверены, но а вдруг?

"Результаты предварительного изучения манускрипта создают впечатление, что он содержит значительный объем засекреченной информации, часть которой значится под грифом "совершенно секретно". Этот манускрипт не может быть опубликован или обнародован каким-то иным образом без удаления из него данной секретной информации", — говорится в документе, под которым стоит подпись Эллен Найт, директора СНБ (цитата ТАСС).

Сама же госпожа Найт, как сообщает ИА Associated Press, утверждает, что