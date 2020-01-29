Киев и Донбасс обменялись списками пленных в Минске

29 января в Минске прошло заседание гуманитарной подгруппы, на котором представители самопровозглашённых республик Донбасса и Киева обменялись списками пленных. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева.