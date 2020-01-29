29 января в Минске прошло заседание гуманитарной подгруппы, на котором представители самопровозглашённых республик Донбасса и Киева обменялись списками пленных. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева.
"Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемых лиц. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения", - процитировал Кобцеву ТАСС.
"Стороны подтвердили намерения более углублённо проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ в Золотом и Счастье", - добавила представитель ЛНР.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.