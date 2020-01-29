Крупнейшие авиакомпании мира начали приостанавливать полеты в Китай из-за эпидемии коронавируса. Первым авиаперевозчиком, который заморозил рейсы в Китай, стала немецкая компания Lufthansa. Соответствующее решение было принято ее дочерними компаниями Austrian Airlines и Swiss.
"По оперативным соображениям бронь билетов в Китай (материковая часть) приостановлена до конца февраля. Полеты в Гонконг будут продолжаться в соответствии с планом", — сообщили представители авиакомпании.
Вслед за Lufthansa о приостановке полетов в Китай заявили и американские авиакомпании United и American Airlines. Аналогичное решение принял индонезийский авиаперевозчик Lion Air, а также британская авиакомпания British Airways.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.