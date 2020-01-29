Макрон: Эрдоган не сдержал слово по Ливии

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого лидера Тайипа Эрдогана в том, что он нарушил свое обещание, которое он дал во время международной встречи в Берлине по ливийскому вопросу. По словам Макрона, Эрдоган обещал не вмешиваться в конфликт, но все-таки отправил турецкие военные корабли в Ливию, на которых находятся сирийские ополченцы.