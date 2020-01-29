Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого лидера Тайипа Эрдогана в том, что он нарушил свое обещание, которое он дал во время международной встречи в Берлине по ливийскому вопросу. По словам Макрона, Эрдоган обещал не вмешиваться в конфликт, но все-таки отправил турецкие военные корабли в Ливию, на которых находятся сирийские ополченцы.
"В последние дни мы видели турецкие корабли с сирийскими наемниками, прибывавшие на ливийскую землю. Это прямо противоречит тому, что президент Эрдоган обещал сделать во время конференции в Берлине. Это нарушение данного слова", — заявил президент Франции.
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