Россию официально проинформировали о предстоящем "брэксите"

Министерство иностранных дел России было проинформировано главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером о выходе Великобритании из ЕС.

"Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе о модальностях начинающегося с 1 февраля переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты сообщили, что собираются тщательно изучить детали и условия, на которых Великобритания покидает ЕС и планирует дальше сотрудничать с другими странами.

Напомним, дата выхода Великобритании из Евросоюза переносилась несколько раз. Brexit назначен на 31 января.