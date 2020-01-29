Министерство иностранных дел России было проинформировано главой представительства Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером о выходе Великобритании из ЕС.
"Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе о модальностях начинающегося с 1 февраля переходного периода в отношениях Великобритании и ЕС", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты сообщили, что собираются тщательно изучить детали и условия, на которых Великобритания покидает ЕС и планирует дальше сотрудничать с другими странами.
Напомним, дата выхода Великобритании из Евросоюза переносилась несколько раз. Brexit назначен на 31 января.
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