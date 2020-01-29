Скончалась самая пожилая женщина в мире

127-летняя жительница Таджикистана Фотима Мирзокулова скончалась. Она была самой пожилой женщиной в мире. Об этом сообщила администрация Аштского района.

Согласно паспорту женщины, она родилась 13 марта 1893 года. Мирзокулова дважды была замужем и родила восьмерых детей. У женщины осталось более двухсот внуков, правнуков и праправнуков.

Женщина жила в трех государствах: Бухарском эмирате, СССР и независимом Таджикистане. Звание самой пожилой женщины мира Фотиме Мирзокуловой присвоил британский таблоид Daily Mail.