Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии и продолжает атаки на Идлиб. Турецкий лидер отметил, что у него "кончается терпение" и он готов принять соответствующие меры.

"Мы терпели до последнего времени, но сейчас мы собираемся предпринять действия", - заявил Эрдоган подчеркнул, что "это не угроза для Москвы, а предупреждение режиму Башара Асада".

"Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?", - добавил Эрдоган.