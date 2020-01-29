Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии и продолжает атаки на Идлиб. Турецкий лидер отметил, что у него "кончается терпение" и он готов принять соответствующие меры.
"Мы терпели до последнего времени, но сейчас мы собираемся предпринять действия", - заявил Эрдоган подчеркнул, что "это не угроза для Москвы, а предупреждение режиму Башара Асада".
"Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?", - добавил Эрдоган.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.