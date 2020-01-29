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Эрдоган "теряет терпение" из-за действий России в Идлибе

Мир

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по Сирии и продолжает атаки на Идлиб. Турецкий лидер отметил, что у него "кончается терпение" и он готов принять соответствующие меры. 

"Мы терпели до последнего времени, но сейчас мы собираемся предпринять действия", - заявил Эрдоган подчеркнул, что "это не угроза для Москвы, а предупреждение режиму Башара Асада".

"Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?", - добавил Эрдоган.

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