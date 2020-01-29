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Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту

Мир » Бывший СССР » Украина

Вчера на Украине, в Ивано-Франковске, хоронили "бойца" дивизии СС "Галиция" Михаила Мулика, который оставался последним в городе эсэссовцем.

Случайные прохожие были в шоке от церемонии. Несмотря на то, что на Украине существует официальный запрет на пропаганду нацизма, участники похорон были одеты в гитлеровскую военную форму. А в траурных речах — исключительно хвалебные слова.

Об этом сегодня сообщает портал "Курс".

(Далее — цитаты из материала издания — прим. ред).

Власть украинского города скорбит по фашисту, восхваляя его "заслуги"

Виктор Синишин, секретарь горсовета Ивано-Франковска:

"Ради свободной Украины он пережил годы сибирских лагерей, ссылок и допросов. Его борьба за свободу родины всегда будет служить ярким примером патриотизма и любви к Родине".

Руслан Марцинкив, городской мэр пообещал (практически поклялся), что в самое ближайшее время в городе появится улица имени Мулика.

"Сегодня мы прощаемся с человеком-эпохой, эпохой национально-освободительной борьбы. Даю обещание, что в нашем городе будет улица имени его почетного гражданина Михаила Мулика"

Нацист, обласканный властью

Как отмечает автор материала, Мулик был в последние годы "всячески обласкан властью": занимал пост председателя "краевого братства дивизионников "Галичина", ему присвоили звание почетного гражданина Ивано-Франковска.

Искреннее горе украинского еврея

Уже после похорон панегирик фашисту появился на Facebook — странице Эдуарда Долинского, главы — на минуточку! — украинского еврейского комитета:

"Общественность, духовенство и официальные лица Ивано-Франковска торжественно проводили в последний путь ветерана дивизии СС "Галиция", активиста ОУН Мыхайла Мулыка.

Смело боролся Мыхайло Мулык за торжество идей Адольфа Гитлера, за победу германского оружия под руководством рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Подвиг почетного гражданина Ивано-Франковска навеки останется в сердцах горожан. Похоронен ветеран на Аллее Славы".

А что вы думаете по поводу любви украинских чиновников к гитлеровским пособникам? И где здесь грань?

У вас есть возможность поделиться своим мнением, нажав на кнопочку "комментарии".

Темы фашист украина похороны эсэссовец ивано-франковск
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