Правительство Китая потребовало извинений от датской газеты Jyllands-Posten за публикацию карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд — изображение коронавируса.
Китай считает это нарушением норм этики.
"Рисунок" Нильса Бу Буйсена — это оскорбление для нашей страны. Более того, публикация оскорбляет чувства людей, что находится за гранью цивилизованного общества. Требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бу Буйсен публично извинились перед китайским народом",
— написано в сообщении, размещенном на сайте посольства КНР в Дании.
Якоб Нюбру, главред издания Jyllands-Posten извиняться отказался, поскольку, по его словам,
"иллюстрация точно отражает суть происходящего, а потому публикация правильная"
Журналиста поддержала Метте Фредериксен, глава правительства Дании.
"У нас в стране свобода слова. И рамки ее очень широки в Дании. Страна высоко ценит эту свободу",
- заявила датский политик.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.