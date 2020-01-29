Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом

Правительство Китая потребовало извинений от датской газеты Jyllands-Posten за публикацию карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд — изображение коронавируса.

Китай считает это нарушением норм этики.

"Рисунок" Нильса Бу Буйсена — это оскорбление для нашей страны. Более того, публикация оскорбляет чувства людей, что находится за гранью цивилизованного общества. Требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бу Буйсен публично извинились перед китайским народом",

— написано в сообщении, размещенном на сайте посольства КНР в Дании.

Извинений не будет

Якоб Нюбру, главред издания Jyllands-Posten извиняться отказался, поскольку, по его словам,

"иллюстрация точно отражает суть происходящего, а потому публикация правильная"

Журналиста поддержала Метте Фредериксен, глава правительства Дании.

"У нас в стране свобода слова. И рамки ее очень широки в Дании. Страна высоко ценит эту свободу",

- заявила датский политик.