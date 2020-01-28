25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса

В Китае, в провинции Хубэй — эпицентре эпидемии коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, за сутки скончались 25 человек.
Об этом сообщает ТК CGTN (Китай).
По данным телеканала, 28 января в провинции Хубэй зарегистрировано 840 новых случаев заражения.
"125 смертей и 3554 заболевших — такова на сегодня статистика провинции, из которой начал распространение коронавирус", — говорится в выпуске.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.