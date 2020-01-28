25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса

В Китае, в провинции Хубэй — эпицентре эпидемии коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа, за сутки скончались 25 человек.

Об этом сообщает ТК CGTN (Китай).

По данным телеканала, 28 января в провинции Хубэй зарегистрировано 840 новых случаев заражения.