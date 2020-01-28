В Белоруссии задержали всех руководителей сахарных заводов

В конце прошлой недели в Белоруссии задержали всех четырех руководителей заводов по производству сахара. Об этом сообщило издание Tut.by.

"В конце прошлой недели по этому делу было задержано 11 человек, сообщили два не связанных между собой источника и уточнили: дело расследует Комитет государственной безопасности. В комитете "комментариев для СМИ" по-прежнему нет", - говорится в сообщении издания.

Согласно информации от источника, были задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. По делу также проходит руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.