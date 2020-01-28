Нарышкин: Черчилль предлагал Сталину разделить Европу

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о тайных переговорах Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина в 1944 году. По его словам, британский премьер предлагал советскому главнокомандующему разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния.

Нарышкин утверждает, что доказать это может секретный документ, который будет представлен на выставке "Сталин, Рузвельт, Черчилль". Выставку планируют открыть в Москве в апреле текущего года.