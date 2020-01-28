Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о тайных переговорах Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина в 1944 году. По его словам, британский премьер предлагал советскому главнокомандующему разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния.
Нарышкин утверждает, что доказать это может секретный документ, который будет представлен на выставке "Сталин, Рузвельт, Черчилль". Выставку планируют открыть в Москве в апреле текущего года.
"В выставочном зале федеральных архивов впервые будет представлен оригинал соглашения о процентах. В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния", - заявил директор СВР.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.