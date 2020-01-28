Король Бельгии признал свою внебрачную дочь

Альберт II, король Бельгии поставил точку в громком деле о наличии у него внебрачной дочери.

После того, как стали известны результаты анализа ДНК, который Его Величество сдавал по решению Брюссельского суда, он признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль.

Об этом сегодня сообщили адвокаты короля.

"Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль", — цитирует ТРК RTBF заявление королевских юристов.

Однако, как утоняется, Альберт II признал только "биологическое" отцовство и категорически отрицает "общественное".

По его словам, говорится в материале RTBF, "с момента рождения Боэль он не участвовал ни в одном семейном решении".

Предыстория скандала в королевском дворце

Баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, некогда бывшая в романтических отношениях с королем долгие 16 лет, лишь после достижения дочерью 18-летнего возраста, рассказала ей, кто на самом деле ее отец. До этого дня им считался Жак Боэль, промышленник и бывший муж баронессы.

В 2013-ом году Дельфина Боэль "решила восстановить справедливость", а поскольку король отказался признавать свое отцовство, подала в суд. Тогда делу ход не был дан, поскольку Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. А когда он отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа, то титул короля сохранил, а юридическую неприкосновенность утратил.

Теперь, став официально признанной дочерью, Боэль будет претендовать на часть наследства.