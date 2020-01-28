Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что все международное сообщество ценит вклад Китая в борьбу с коронавирусом. Он отметил, что китайским специалистам удалось в рекордные сроки установить патоген, вызвавший вспышку пневмонии.

"С самого начала этой вспышки Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим", - сказал глава ВОЗ на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.