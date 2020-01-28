Страсти по Освенциму: теперь его освободителями объявили США

Очередную неуклюжую попытку переписать историю предпринял немецкий журнал Der Spiegel.
Издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что "концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден армией США".
"Тогда 75 лет назад. Когда американцы освободили Освенцим", — написано в посте, опубликованном в Twitter журнала.
"Какие идиоты!" — пользователь Martin Haas
"неловко неловко @derspiegel" — Claudia Mondrowski
"Это невероятно", — Christian Staffa
После ряда комментариев журнал извинился "за чрезвычайно неловкую ошибку" и исправил текст, указав теперь, что концлагерь освободила Красная армия.
А вот Украина и Польша, похоже, готовы упорствовать в своем трактовании военной истории. Которое озвучили президенты двух стран на совместном брифинге после мероприятия, посвященного памятной дате — освобождению узников Освенцима. О том, какое заявление сделали Зеленский и Дуда, читайте в материале на сайте.
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