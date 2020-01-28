Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Нашелся хозяин разбившегося в Афганистане самолета

Мир

Потерпевший вчера, 27 января, крушение на территории афганской провинции Газни самолет, на борту которого было 83 человека, принадлежал американским военным.

"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её поступления", — написал в Twitter полковник Сонни Леггетт, представитель командования США в Афганистане.

Почему хозяина разбившегося борта пришлось "искать"

Напомним, что сразу после катастрофы власти Афганистана сообщили, что это был пассажирский борт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако, все самолеты авиакомпании благополучно приземлились в пунктах назначения. С аналогичными заявлениями: "все полеты проходят в штатном режиме" — выступили и другие авиакомпании, совершающие рейсы над территорией Газни.

США же понадобилось время, чтобы "проверить" свои самолеты.

Как сообщают СМИ региона, ответственность за крушение взяли на себя боевики движения "Талибан"* (*организация, запрещенная на территории РФ).

Темы сша газни афганистан крушение самолета
Актуальная аналитика
Формула небес
Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня
Туризм
"Мирный Восток – 200" - выставка и экспедиция по пути открытия Антарктиды
Бывший СССР
НКР предлагает усилить миссию наблюдателей
Новости Все >
В Алжире разбился военный самолет
Нашелся хозяин разбившегося в Афганистане самолета
Зеленский и Дуда назначили СССР ответственным за Холокост
Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" приглашает журналистов
Эксперты назвали самые переполненные российскими туристами места в мире
Из-за теплой зимы 80% литовцев выбрали отдых в экзотических странах
Маткапитал в 2020 году получат более 1 млн россиян
В 2019 году Татарстан посетили 3,6 млн туристов
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Ольга Бузова отпраздновала день рождения в Москве
Последние материалы
Зеленский и Дуда назначили СССР ответственным за Холокост
Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня
"Мирный Восток – 200" - выставка и экспедиция по пути открытия Антарктиды
Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" приглашает журналистов
НКР предлагает усилить миссию наблюдателей
Эпидемия коронавируса: что делать туристам
Эксперты назвали самые переполненные российскими туристами места в мире
Из-за теплой зимы 80% литовцев выбрали отдых в экзотических странах
Маткапитал в 2020 году получат более 1 млн россиян
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Общество
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
Шоу-бизнес
Ответила "да": Манукян сделал предложение Бузовой
Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Тюнинг Конституции: от воспитания и мата до содомии Василий Амирджанов Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" приглашает журналистов
Как появился и чем опасен коронавирус 2019-nCoV
СМИ: никто не знает, чей самолет был сбит в Афганистане
Спортивное телевидение превращается в издевательство над болельщиками
Эксперт: Никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Эксперт: Никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Эксперт: Козак в АП решит украинский кризис по примеру молдавского
Послание президента - диверсификация власти
Карабах остался в СССР, когда Азербайджан из него вышел
Послание президента - диверсификация власти
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Водонаева в очередной раз оскорбила россиян
Эксперт: Никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Эксперт: Никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Эксперт: Никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
СМИ: никто не знает, чей самолет был сбит в Афганистане
Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ