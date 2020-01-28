Нашелся хозяин разбившегося в Афганистане самолета

Потерпевший вчера, 27 января, крушение на территории афганской провинции Газни самолет, на борту которого было 83 человека, принадлежал американским военным.

"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь. Мы предоставим дополнительную информацию по мере её поступления", — написал в Twitter полковник Сонни Леггетт, представитель командования США в Афганистане.

Почему хозяина разбившегося борта пришлось "искать"

Напомним, что сразу после катастрофы власти Афганистана сообщили, что это был пассажирский борт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако, все самолеты авиакомпании благополучно приземлились в пунктах назначения. С аналогичными заявлениями: "все полеты проходят в штатном режиме" — выступили и другие авиакомпании, совершающие рейсы над территорией Газни.

США же понадобилось время, чтобы "проверить" свои самолеты.

Как сообщают СМИ региона, ответственность за крушение взяли на себя боевики движения "Талибан"* (*организация, запрещенная на территории РФ).