СМИ: никто не знает, чей самолет был сбит в Афганистане

Ранее мировые СМИ сообщали, что в Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако все воздушные судна авиакомпании прибыли в места назначения. Другие авиакомпании также сообщили, что все полеты проходят в штатном режиме. Пока принадлежность упавшего самолета остается неизвестной.

Телеканал Tolo News считает, что разбившийся самолет мог принадлежать ВВС США. На видео, опубликованном с места крушения, видно, что на самолет нанесена соответствующая эмблема. Командование американских вооруженных сил пока не делало никаких заявлений. Там заявили, что проверяют информацию о своих самолетах в регионе.