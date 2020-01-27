В Пекине отменили церемонию старта отсчета до Олимпийских игр

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года принял решение об отмене церемонии старта обратного отсчета в Пекине. Сообщается, что причиной отмены мероприятия стала вспышка нового типа коронавируса.

"Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков. Если будет информация, мы сообщим вам дополнительно", — пояснили в оргкомитете.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.