Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года принял решение об отмене церемонии старта обратного отсчета в Пекине. Сообщается, что причиной отмены мероприятия стала вспышка нового типа коронавируса.
"Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков. Если будет информация, мы сообщим вам дополнительно", — пояснили в оргкомитете.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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