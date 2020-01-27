Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили

Литовскому депутату Эмануэлису Зингерису удалось оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию. Зингерис указал на то, что в России не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

Парламентарий заручился поддержкой 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ. В ближайшие 24 часа предложение должно быть рассмотрено комитетом ПАСЕ по мониторингу.