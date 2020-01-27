Экс-министр Украины назвал премьера страны "сознательным идиотом"

Евгений Червоненко, занимавший ранее пост министра транспорта Украины, и экс-депутат Рады, обрушился с критикой на действующие власти страны. Алексея Гончарука, премьер-министра, и вовсе назвал "сознательным идиотом".

Своими соображениями Червоненко поделился в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, "нынешние управленцы хуже, чем при экс-президенте Петре Порошенко".

"У власти сейчас люди без прошлого, без знаний, профессии и, что особенно печально, без совести. Они получили мандаты на хайпе и на волне безысходности. И тот, кто так пришел, — это части дьявольского плана", — заявил экс-министр.

Почему экс-министр негодует именно сейчас

Особенно его, как профессионала в транспортной сфере, возмутила ситуация с подходом власти Украины к железной дороге. Червоненко в связи с этим даже высказал предположение, что "глава кабмина Гончарук страдает от психических заболеваний".

"Нас учили по глазам различать агрессивных и сумасшедших. Так вот он — сознательный идиот, без совести, у которого нет образования, нет ответственности. Поэтому и к народу Украины относится как к идиотам и нищим", — говорит бывший управленец.

Напомним, что, как было объявлено украинским правительством ранее, 23 января, Киев планирует передачу своих железных дорог на 10 лет в управление немецкой компании Deutsche Bahn.