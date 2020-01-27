184 человека подняты сегодня на борт корабля Ocean Viking, занимающегося спасением мигрантов в Средиземном море.
Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации "Врачи без границ".
"Сегодня Ocean Viking спас 184 человека: мужчин, женщин и детей. На двух резиновых лодках они терпели бедствие в Средиземном море. 102 человека были спасены в 80 морских милях от побережья Ливии и еще 82 - в мальтийской зоне спасения", — написано в Twitter MSF.
По сведениям "Врачей без границ" за последние трое суток спасатели совершили пять операций.
"Сейчас на борту судна, ходящего под флагом Норвегии, 407 человек, которые пытались морем попасть в страны Евросоюза".
Как отмечается в сообщении, спасательную миссию в Средиземном море гуманистической организации
"пришлось взять на себя, поскольку ЕС бездействует".
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