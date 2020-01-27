184 мигранта спасены в Средиземном море

184 человека подняты сегодня на борт корабля Ocean Viking, занимающегося спасением мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации "Врачи без границ".

"Сегодня Ocean Viking спас 184 человека: мужчин, женщин и детей. На двух резиновых лодках они терпели бедствие в Средиземном море. 102 человека были спасены в 80 морских милях от побережья Ливии и еще 82 - в мальтийской зоне спасения", — написано в Twitter MSF.

По сведениям "Врачей без границ" за последние трое суток спасатели совершили пять операций.

"Сейчас на борту судна, ходящего под флагом Норвегии, 407 человек, которые пытались морем попасть в страны Евросоюза".

Как отмечается в сообщении, спасательную миссию в Средиземном море гуманистической организации