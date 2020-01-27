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Источник Правда.Ру

В Монголии из-за коронавируса закрыты учреждения образования

Мир

Из-за угрозы распространения коронавируса, вызывающего "новую пневмонию", до 2-го марта в Монголии не будут работать образовательные учреждения.

Об этом сегодня сообщает агентство МОНЦАМЭ:

"Так как высока вероятность заражения и распространения инфекции, вызвавшей эпидемию в Китае, в правительстве страны принято решение приостановить работу вузов, центров профессионального обучения, международного детского центра "Найрамдал", школьного и дошкольного учреждения", — написано в сообщении.

Помимо этого, Монголия вводит ограничение движения автотранспорта на границе с Китаем.

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Напомним, что сегодня, по данным ВОЗ, в Китае коронавирусом инфицированы уже более 2,4 тысячи человек. Только за последние сутки зафиксировано 769 новых случаев заболевания. За ночь констатировано 24 смерти.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", китайским ученым удалось найти "первоисточник" вируса. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

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