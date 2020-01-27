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Глава офиса Зеленского выставил себя на аукцион

Мир » Бывший СССР » Украина

Креативным способом решил поддержать благотворительный аукцион, собирающий средства на лечение маленькой девочки из Ровно, Андрей Богдан, глава президентского офиса Украины.

Чтобы помочь 7-летней Даше, у которой врачи обнаружили ВИЧ-инфекцию, поехать на лечение в Польшу, лотом аукциона политик объявил… самого себя. Точнее, встречу с собой.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан приглашает победителя аукциона на чашечку вкусного кофе. Пообщается на разные темы, ну и конечно же, о политике. Встреча состоится в Киеве", — говорится в описании лота №70.

Почем нынче глава президентского Офиса на Украине

Как написано на странице благотворительной организации "Благодійне Рівне" в Facebook,

"стартовая цена лота — 500 баксов, минимальный шаг 500 грн"

Как стать обладателем лота

Торги проходят прямо в группе. Причем для особо стеснительных есть и особые условия:

"Для тех, кто стесняется или просто не хочет рекламировать своего человека, мы предлагаем вариант "анонимный тариф". Вы отправляете номер лота и сумму в личном сообщении администратору… после этого сам администратор вносит ваше предложение без указания имени покупателя", — написано в посте.

На момент публикации материала в торгах лидирует пользователь Facebook Андрій Лозовий со ставкой 51000 гривен. К слову, судя по комментариям, это самый активный "поклонник" Богдана - он сделал больше всех ставок и прямо-таки рвется к обладанию лотом №70.

Закроются торги, как сообщают администраторы, через 48 часов после последней ставки.

Темы лот аукцион андрей богдан офис президента украины
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