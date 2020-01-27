31 человек погиб в результате землетрясения в Турции

Спасатели продолжают работать в Турции на месте мощного землетрясения, случившегося в минувшую пятницу на востоке страны.

Как сообщают сейсмологи,

"подземные толчки были зафиксированы в 20:55 по местному времени. Очаг залегал на глубине 6,75 км. За первым ударом последовало более 400 афтершоков".

Двое суток после землетрясения

На месте обрушения трех зданий в самом центре города в провинции Элязыг из-под завалов сейчас, спустя почти двое суток, продолжают доставать людей. Живыми удалось найти 42 человека.

По данным агентства AFAD, извлечены тела 31 погибшего. 1243 человека ранены.

Как сообщает Фахреттин Коджа, турецкий министр здравоохранения,

"в больницах остаются 128 пострадавших, 34 из них -- в отделении интенсивной терапии, состояние всех пострадавших стабильное".

В город прибыл президент Эрдоган, отменивший все ранее запланированные мероприятия. Он, как сообщают местные СМИ, посетил пострадавших в больнице и принял участие в похоронах погибших под завалами женщины и ее сына.