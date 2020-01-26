Депутат Верховной рады Олег Волошин сообщил, что в Париже растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за паузы, которую он взял после встречи "нормандской четверки". Французы считают, что вклад президента страны Эмманюэля Макрона был напрасным.

"Ключевой мой вывод такой - во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в "Нормандском формате", зависла очередная пауза", - пояснил Волошин.

"Мы видим, что в Раде идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений", - добавил депутат.