В Хельсинки не погибло ни одного пешехода за год

2019 год в Хельскинки стал знаковым. В течение всего года ни один пешеход не погиб в результате дорожно-транспортных происшествий. Последний раз в городе такое происходило в 1908 году.

Эксперты утверждают, что такого высокого уровня безопасности дорожного движения удалось добиться благодаря грамотному регулированию транспортной отрасли. Правила дорожного движения устанавливают ограничение в 30 километров в час на движение возле жилых массивов. На центральных улицах города разрешено двигаться со скоростью не более 40 километров в час.

За нарушение взимаются штрафы, а рецидивистов ожидает лишение прав.