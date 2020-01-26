В Японии уже четыре человека заболели коронавирусом

Уже четвертый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Японии. Прибывший из города Ухань мужчина сразу же обратился в больницу в префектуре Айти из-за недомогания. Примечательно, что пассажир прибыл в Японию 22 января, а подтверждение диагноза заняло у медиков четыре дня.

Мужчина жаловался на высокую температуру.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США уже три человека заразились коронавирусом.