Уже четвертый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Японии. Прибывший из города Ухань мужчина сразу же обратился в больницу в префектуре Айти из-за недомогания. Примечательно, что пассажир прибыл в Японию 22 января, а подтверждение диагноза заняло у медиков четыре дня.
Мужчина жаловался на высокую температуру.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США уже три человека заразились коронавирусом.
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.