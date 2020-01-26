Уже три человека заразились коронавирусом в США

Агентство здравоохранения штата Огайо опубликовало данные, согласно которым новым типом коронавируса из Китая заразились уже три человека.

Третий пациент, который оказался заражен коронавирусом недавно прилетел из китайского города Ухань. Именно этот город считают эпицентром вспышки недуга. Мужчину госпитализировали в округе Ориндж, штата Калифорния.