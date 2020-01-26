Армения запретила ввоз мяса из Китая

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении запретила ввоз животноводческой продукции из Китая в связи с распространением коронавируса.

"В целях недопущения ввоза с территории КНР коронавируса приказом руководителя инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении с 26 января запрещён ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведённой в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхождения", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что запрет на ввоз животноводческой продукции из КНР будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не признает Китай свободным от коронавируса.