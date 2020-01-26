Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении запретила ввоз животноводческой продукции из Китая в связи с распространением коронавируса.
"В целях недопущения ввоза с территории КНР коронавируса приказом руководителя инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении с 26 января запрещён ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведённой в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхождения", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что запрет на ввоз животноводческой продукции из КНР будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не признает Китай свободным от коронавируса.
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