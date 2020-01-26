Конюхов начал подготовку к заплыву на "солнечном катамаране"

В январе началось строительство "солнечного катамарана" в рамках проекта "Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны". В проекте участвует российский путешественник Федор Конюхов, который планирует пересечь два океана на построенном катамаране.

Об этом ТАСС рассказал менеджер проекта и его сын Оскар Конюхов. Путешественник планирует провести в экспедиции экологический мониторинг на предмет загрязнения мирового океана микропластиком.