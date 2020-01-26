Китайские власти перебросили в Ухань еще 2300 врачей

Власти Китая решили дополнительно усилить медицинские учреждения в охваченный коронавирусом Ухань. В город прибыли еще 2300 медиков из разных уголков Китая. Один из врачей сообщил, что китайские власти могут принять решение о переброске в город еще 5000 медицинских сотрудников.

Сейчас власти страны пытаются ликвидировать дефицит лекарственных препаратов и защитных средств, который сложился из-за быстрого распространения вируса.