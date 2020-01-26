По прозвищу Крокодил: в Иране казнили наркобарона

Иранские государственные СМИ сообщили о казне наркобарона под псевдонимом "Крокодил Персидского залива" и его сообщника. Журналисты напомнили, что за торговлю наркотиками в международном масштабе в Иране предусмотрена смертная казнь.

Сообщается, что задержать "Крокодила" удалось в результате многолетней операции спецслужб. Его задержали во время транспортировки более 100 тонн запрещенных веществ в международных водах. Полученные от торговли наркотиками деньги члены банды вкладывали в недвижимость. Сейчас иранские власти проводят процесс конфискации этой недвижимости.