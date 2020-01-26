Президент Турции Тайип Эрдоган вновь обвинит командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара в дестабилизации ситуации в Ливии. Турецкий лидер назвал его "путчистом".

"Хафтар не придерживался ни процесса режима прекращения огня в ходе переговоров в Москве, ни достигнутых в Берлине договоренностей. Хафтар является путчистом. Я говорил Ангеле Меркель, что ему потакают. На его стороне есть бойцы Вагнера. С помощью оказываемой ему поддержки он продолжает совершать всевозможные нападения. Невозможно достичь успеха в этом деле", - приводит слова Эрдогана ТАСС.