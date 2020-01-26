Около 3,5 тысячи тонн норвежской нефти привез состав из 59 цистерн на станцию "Новополоцк". Это первая часть партии нефти из Норвегии, которая поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн. Полностью вся партия норвежской нефти, доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель", - пояснил Тищенко.
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