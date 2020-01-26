В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти

Около 3,5 тысячи тонн норвежской нефти привез состав из 59 цистерн на станцию "Новополоцк". Это первая часть партии нефти из Норвегии, которая поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.