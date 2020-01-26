Генконсульство США в Ухани эвакуируют из-за опасности заражения

Американских дипломатов из Генконсульства США в Ухани планируют эвакуировать из-за вспышки коронавируса. Китайские власти уже заявили, что помогут дипломатам покинуть опасную зону.

"В соответствии с международной практикой и соответствующими китайскими нормативами по профилактике эпидемий, Китай принял соответствующие меры для оказания необходимой помощи и удобства", - заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее стало известно, что США собрались эвакуировать своих дипломатов их Ухани. Рейс с американскими дипломатами вылетит из Китая 28 января.