Американских дипломатов из Генконсульства США в Ухани планируют эвакуировать из-за вспышки коронавируса. Китайские власти уже заявили, что помогут дипломатам покинуть опасную зону.
"В соответствии с международной практикой и соответствующими китайскими нормативами по профилактике эпидемий, Китай принял соответствующие меры для оказания необходимой помощи и удобства", - заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее стало известно, что США собрались эвакуировать своих дипломатов их Ухани. Рейс с американскими дипломатами вылетит из Китая 28 января.
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.