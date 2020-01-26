Опубликована запись, как Трамп обсуждал Украину за ужином

Президентская гонка в США в самом разгаре. В интернете была опубликована запись делового ужина с участием американского лидера Дональда Трампа, а также его соратников выходцев из Украины Льва Парнаса и Игоря Фурмана.

На деловом ужине, который состоялся в 2018 году, Трамп обсуждал с Фурманом и Парнасом ситуацию на Украине. Президент интересовался, сколько Киев сможет оказывать сопротивление Москве без помощи Вашингтона. Также на встрече поднимался вопрос об отставке американского посла на Украине Мари Йованович. Лев Парнас указал на то, что дипломат стала "проблемой".