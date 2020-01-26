В Китае начали разрабатывать вакцину от коронавируса

В Китае началась разработка вакцины против нового типа коронавируса. Об этом сообщило издание People's Daily со ссылкой на главу центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Сюй Вэньбо.

"Китай начал разрабатывать вакцину от нового типа коронавируса после успешного выделения первого штамма вируса", - сказано в Twitter-аккаунте издания.

Ранее китайские власти заявляли, что планируют построить два госпиталя, где будут находится только больные коронавирусом.