Иран предложил Турции помощь после землетрясения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чувашоглу в связи с трагическими событиями в Турции. Напомним, 24 января в стране произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Жертвами стихийного бедствия стали 22 человек, еще более тысячи турков получили различные травмы.

"После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", - сообщили в иранском МИД.

Зариф также выразил соболезнования в связи с трагедией.