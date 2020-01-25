Си Цзиньпин прокомментировал эпидемию коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности контроля и профилактики нового коронавируса. Политбюро ЦК Компартии Китая провело совещание, на котором были проанализированы меры профилактики борьбы с пневмонией, вызванную новым коронавирусом.

Ранее мировые СМИ сообщали, что в Китае планируют построить специальный госпиталь, где будут размещать только больных коронавирусом. На данный момент уже 41 человек погиб из-за нового коронавируса. Еще около 1300 остаются заражены.