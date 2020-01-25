Помпео заявил, что США не нужна Украина

Госсекретарь США Майк Помпео вышел из себя, когда радиоведующая спросила его об Украине. Это произошло в эфире передачи "Со всеми обстоятельствами" на радиостанции National Public Radio. Ведущая Луиза Келли спросила Помпео о том, заслуживает ли извинений бывший посол США на Украине Мари Йованович за свою отставку и должен ли бы Помпео защищать свою подчиненную перед главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Я защищал каждого чиновника Госдепартамента. Мы создали отличную команду. Команда, которая работает здесь, делает потрясающую работу по всему миру ... Я защищал каждого человека в этой команде. Я сделал то, что лучше для каждого человека в этой команде", - рассказал Помпео. "Предыдущая администрация не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией в Украине. Мы усердно работаем над этим. Мы собираемся продолжать делать это. Как вы думаете, американцам есть дело до Украины?", - добавил госсекретарь, употребив матерное слово.

Затем Помпео поинтересовался, сможет ли ведущая найти Украину на карте мира.