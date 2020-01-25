Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. А пожелала она ему - назначения себя на должность посла России в Киеве.
"А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев", - написала Поклонская. По ее мнению, Зеленский хочет "упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко", а также остановить войну в Донбассе.
Также Поклонская надеется, что Зеленский сможет разогнать "плешивые орды нацистов".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".