Поклонская захотела поработать в Киеве

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. А пожелала она ему - назначения себя на должность посла России в Киеве.

"А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев", - написала Поклонская. По ее мнению, Зеленский хочет "упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко", а также остановить войну в Донбассе.

Также Поклонская надеется, что Зеленский сможет разогнать "плешивые орды нацистов".