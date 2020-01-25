Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что Россия должна заплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", - высказался политик.