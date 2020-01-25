Путин соболезнует Эрдогану

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением, унесшим жизни 21 человека. "Россияне разделяют боль тех, кто потерял своих родных", - написал Путин в телеграмме, направленной Эрдогану.

Российский лидер пожелал всем пострадавшим от стихийного бедствия скорейшего выздоровления.

Напомним, в Турции вечером 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Сообщается о 21 погибшем и 1030 раненных.