Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что военнослужащий, который сбил украинский пассажирский Boeing, задержан. Дипломат рассказал об этом в интервью немецкому изданию Spiegel.
Также Зариф рассказал, почему иранской стороне понадобилось три дня, чтобы признать вину в крушении самолета. По его словам, "это была сложная ситуация в сложное время".
"Другим понадобилось намного больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что самолет был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме", - сказал министр.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".