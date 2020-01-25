МИД Ирана сообщил о задержании военного, сбившего украинский Boeing

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что военнослужащий, который сбил украинский пассажирский Boeing, задержан. Дипломат рассказал об этом в интервью немецкому изданию Spiegel.

Также Зариф рассказал, почему иранской стороне понадобилось три дня, чтобы признать вину в крушении самолета. По его словам, "это была сложная ситуация в сложное время".