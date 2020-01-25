Белоруссия не сможет отказаться от поставок нефти из России. На это есть целый ряд причин. Об этом изданию "Ура.ру" рассказал заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы Белорусского государственного университета, глава Общественного объединения "Центр изучения внешней политики и безопасности" Андрей Русакович.
"Первое - ценовой фактор. Российская нефть ниже по стоимости для Белоруссии, чем на мировом рынке. Во-вторых, уже есть устойчивые связи. Инфраструктура и наши нефтеперерабатывающие заводы адаптированы для переработки именно российской нефти. В-третьих, логистика поставок", - заявил Русакович
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".