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Стало известно, почему Белоруссия не откажется от нефти из РФ

Мир » Бывший СССР

Белоруссия не сможет отказаться от поставок нефти из России. На это есть целый ряд причин. Об этом изданию "Ура.ру" рассказал заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы Белорусского государственного университета, глава Общественного объединения "Центр изучения внешней политики и безопасности" Андрей Русакович.

"Первое - ценовой фактор. Российская нефть ниже по стоимости для Белоруссии, чем на мировом рынке. Во-вторых, уже есть устойчивые связи. Инфраструктура и наши нефтеперерабатывающие заводы адаптированы для переработки именно российской нефти. В-третьих, логистика поставок", - заявил Русакович

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