Стало известно, почему Белоруссия не откажется от нефти из РФ

Белоруссия не сможет отказаться от поставок нефти из России. На это есть целый ряд причин. Об этом изданию "Ура.ру" рассказал заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы Белорусского государственного университета, глава Общественного объединения "Центр изучения внешней политики и безопасности" Андрей Русакович.