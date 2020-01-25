Жертвами землетрясения в Турции стали 20 человек

20 человек стали жертвами землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг. Еще 1015 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на информацию агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Напомним, 24 января в 20:55 около города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейчас в районе стихийного бедствия работают спасатели со всей страны. В две провинции, пострадавшие от землетрясение, доставили 493 команды спасателей, а также 1698 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.