20 человек стали жертвами землетрясения в турецких провинциях Малатья и Элязыг. Еще 1015 человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на информацию агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Напомним, 24 января в 20:55 около города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейчас в районе стихийного бедствия работают спасатели со всей страны. В две провинции, пострадавшие от землетрясение, доставили 493 команды спасателей, а также 1698 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".