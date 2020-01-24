Лукашенко: Москва "кинула" Минск с газом

Александр Лукашенко считает, что в газовом вопросе Россия, отказавшая Белоруссии в поставках газа по ценам, "близким к внутрироссийским", обманула Минск.

"Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. Мы не просим низкой цены, мы настаиваем на равной с Россией цене. Это нужно, чтоб предприятия стран были в равных конкурентных условиях", — заявил Лукашенко (цитата пресс-службы президента Белоруссии).

Убойный аргумент

Одним из аргументов, почему газ для его страны должен стоить дешевле, чем для остальных, белорусская сторона считает тот факт, что"Газпром" на поставках газа в Белоруссию зарабатывает в три раза больше, чем на поставках, к примеру, в Германию.