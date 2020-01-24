Инициатива президента России Владимира Путина о необходимости проведения встречи пяти постоянных членов Совбеза, озвученная им во время форума памяти Холокоста в Израиле, с одобрением встречена в ООН.
Об этом сообщил Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.
"Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН" — сказал Хак.
Напомним, что 23 января, выступая на Международном форуме памяти Холокоста в Израиле, Владимир Путин сказал о необходимости организовать саммит стран-основателей ООН, чтобы они смогли обсудить "актуальные проблемы".
"Россия, США, Великобритания, Франция и Китай могли бы вновь стать для других государств примером, продемонстрировав верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, "духу союзничества и исторической памяти" — сказал российский лидер.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".