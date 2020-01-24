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В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Мир

Инициатива президента России Владимира Путина о необходимости проведения встречи пяти постоянных членов Совбеза, озвученная им во время форума памяти Холокоста в Израиле, с одобрением встречена в ООН.

Об этом сообщил Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.

"Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН" — сказал Хак.

В чем заключается новая инициатива Путина

Напомним, что 23 января, выступая на Международном форуме памяти Холокоста в Израиле, Владимир Путин сказал о необходимости организовать саммит стран-основателей ООН, чтобы они смогли обсудить "актуальные проблемы".

"Россия, США, Великобритания, Франция и Китай могли бы вновь стать для других государств примером, продемонстрировав верность стран, вместе сражавшихся против нацизма, "духу союзничества и исторической памяти" — сказал российский лидер.

Темы оон совбез фархан хак владимир путин инициатива саммита
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