В ООН поддержали инициативу Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Инициатива президента России Владимира Путина о необходимости проведения встречи пяти постоянных членов Совбеза, озвученная им во время форума памяти Холокоста в Израиле, с одобрением встречена в ООН.

Об этом сообщил Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.

"Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН" — сказал Хак.

В чем заключается новая инициатива Путина

Напомним, что 23 января, выступая на Международном форуме памяти Холокоста в Израиле, Владимир Путин сказал о необходимости организовать саммит стран-основателей ООН, чтобы они смогли обсудить "актуальные проблемы".