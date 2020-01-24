Сорос заподозрил сговор между Facebook и Трампом по предстоящим выборам

Facebook Inc вполне мог договориться с Дональдом Трампом об оказании ему помощи на предстоящих президентских выборах.

Такое заявление сделал, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме миллиардер Джордж Сорос.

"Я считаю, что есть некая неформальная операция взаимопомощи или взаимовыгодное соглашение между Трампом и Facebook. Вероятнее всего, Facebook может помогать Трампу переизбраться, распространяя разного рода дезинформацию, Трамп будет защищать Facebook", — сказал Сорос (цитата Bloomberg).

89-летний миллиардер, "признался", что "от всего того, что он видит и узнает", уверенность "в правильности предположения о нечестной сделке крепнет":

"И это заставляет меня очень беспокоиться о результатах выборов 2020 года".

Никаких доказательств или хотя бы косвенных подтверждений своим "догадкам" Сорос не представил.

Представитель Facebook, в ответ на обвинения миллиардера, заявил: