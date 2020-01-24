Facebook Inc вполне мог договориться с Дональдом Трампом об оказании ему помощи на предстоящих президентских выборах.
Такое заявление сделал, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме миллиардер Джордж Сорос.
"Я считаю, что есть некая неформальная операция взаимопомощи или взаимовыгодное соглашение между Трампом и Facebook. Вероятнее всего, Facebook может помогать Трампу переизбраться, распространяя разного рода дезинформацию, Трамп будет защищать Facebook", — сказал Сорос (цитата Bloomberg).
89-летний миллиардер, "признался", что "от всего того, что он видит и узнает", уверенность "в правильности предположения о нечестной сделке крепнет":
"И это заставляет меня очень беспокоиться о результатах выборов 2020 года".
Никаких доказательств или хотя бы косвенных подтверждений своим "догадкам" Сорос не представил.
Представитель Facebook, в ответ на обвинения миллиардера, заявил:
"Это абсолютная ложь".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".