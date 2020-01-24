Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

Королева Великобритании Елизавета II подписала соглашение о выходе страны из Европейского Союза, которое накануне было утверждено парламентом.

Подпись Ее Величества означает завершение всех «внутренних» юридических формальностей, связанных с решением Великобритании «расстаться с ЕС».

Первым эту новость сообщил и даже опубликовал видео «исторического момента» в Twitter Департамента по выходу из Европейского Союза Джейкоб Уильям Рис-Могга, лидер палаты общин.

Чуть позже, на заседании Палаты общин о подписании королевой закона объявил Найджел Эванс, вице-спикер.

Для окончательного оформления «развода» теперь нужно одобрение его Европарламентом и Брюсселем.

Напомним, что об окончательных условиях выхода Великобритании из ЕС Лондон и Брюссель договорились еще в октябре. Раньше сделать этого не получалось из-за неопределенности статуса Северной Ирландии.В итоге, она с небольшими ограничениями остаётся в таможенной зоне в Великобритании.